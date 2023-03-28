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    Суд в Петербурге отказался арестовывать водителя Dodge RAM, под колёсами которого пострадали дети

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    25 комментариев

    Ленинский райсуд Петербурга отказался заключать под стражу водителя Dodge RAM, из-за которого пострадали дети. Об этой мере пресечения ходатайствовало следствие, сообщает 28 марта объединённая пресс-служба судов.

    «Доводы следователя и прокурора о необходимости избрания стражи и наличия к тому законных оснований противоречат нормам действующего законодательства, а исключительных обстоятельств не установлено», — говорится в записи.

    Суд разъяснил, что Андрей Коленько обвиняется в преступлении небольшой тяжести и его личность достоверно известна. Кроме того, у него есть постоянная регистрация в Петербурге. Фигурант дела также заявил о признании вины и имеет постоянный и официальный источник дохода. Вдобавок к этому не препятствовал органам предварительного расследования при установлении обстоятельств дела и ранее мера пресечения ему не избиралась.

    В итоге обвиняемый отделался запретом определённых действий. Теперь ему нельзя управлять автомобилем или иным транспортным средством. У мужчины должны будут изъять водительское удостоверение, которое приобщат к материалам уголовного дела и будут хранить при нём до отмены запрета.

    «Фонтанка» писала, что 25 марта суд в Петербурге на 72 часа продлил срок задержания для Андрея Коленько. За день до этого Dodge RAM наехал на двоих четвероклассников, мальчика и девочку. В этот момент они переходили проезжую часть по пешеходному переходу на Лермонтовском проспекте. Известно, что здоровью одного из потерпевших был причинён тяжкий вред. Было возбуждено уголовное дело по первой части 264-й статьи УК РФ. За год Коленько привлекали к ответственности за нарушение ПДД 89 раз.

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    Комментарии 24

    28028405328 Мар 2023 в 20:24
    Да за что его сажать?А детей бабы все время новых рожают,куда они денутся?
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 20:06
    номер авто скиньте пожалуйста
    +0−1
    Гость28 Мар 2023 в 19:59
    А какие то тва..и два дня назад писали - его же задержали, чего же еще хотите. И сейчас рады, что он выкрутился. Найдет вас всех Бог!
    +0−0
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