Суд в Петербурге отказался арестовывать водителя Dodge RAM, под колёсами которого пострадали дети

Ленинский райсуд Петербурга отказался заключать под стражу водителя Dodge RAM, из-за которого пострадали дети. Об этой мере пресечения ходатайствовало следствие, сообщает 28 марта объединённая пресс-служба судов.



«Доводы следователя и прокурора о необходимости избрания стражи и наличия к тому законных оснований противоречат нормам действующего законодательства, а исключительных обстоятельств не установлено», — говорится в записи.



Суд разъяснил, что Андрей Коленько обвиняется в преступлении небольшой тяжести и его личность достоверно известна. Кроме того, у него есть постоянная регистрация в Петербурге. Фигурант дела также заявил о признании вины и имеет постоянный и официальный источник дохода. Вдобавок к этому не препятствовал органам предварительного расследования при установлении обстоятельств дела и ранее мера пресечения ему не избиралась.

