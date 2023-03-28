Суд в Петербурге отказался арестовывать водителя Dodge RAM, под колёсами которого пострадали дети

Ленинский райсуд Петербурга отказался заключать под стражу водителя Dodge RAM, из-за которого пострадали дети. Об этой мере пресечения ходатайствовало следствие, сообщает 28 марта объединённая пресс-служба судов.
«Доводы следователя и прокурора о необходимости избрания стражи и наличия к тому законных оснований противоречат нормам действующего законодательства, а исключительных обстоятельств не установлено», — говорится в записи.
Суд разъяснил, что Андрей Коленько обвиняется в преступлении небольшой тяжести и его личность достоверно известна. Кроме того, у него есть постоянная регистрация в Петербурге. Фигурант дела также заявил о признании вины и имеет постоянный и официальный источник дохода. Вдобавок к этому не препятствовал органам предварительного расследования при установлении обстоятельств дела и ранее мера пресечения ему не избиралась.
В итоге обвиняемый отделался запретом определённых действий. Теперь ему нельзя управлять автомобилем или иным транспортным средством. У мужчины должны будут изъять водительское удостоверение, которое приобщат к материалам уголовного дела и будут хранить при нём до отмены запрета.
«Фонтанка» писала, что 25 марта суд в Петербурге на 72 часа продлил срок задержания для Андрея Коленько. За день до этого Dodge RAM наехал на двоих четвероклассников, мальчика и девочку. В этот момент они переходили проезжую часть по пешеходному переходу на Лермонтовском проспекте. Известно, что здоровью одного из потерпевших был причинён тяжкий вред. Было возбуждено уголовное дело по первой части 264-й статьи УК РФ. За год Коленько привлекали к ответственности за нарушение ПДД 89 раз.