Власти Бали раскрыли феномен «русской деревни»

Паника жителей Бали из-за появления «русской деревни» — где все скупили и живут одни русские — оказалась преувеличенной, сообщила глава офиса минюста на Бали Ангиата Напитупулу.

Как сообщает РИА Новости 28 марта, в округе Южная Кута действительно оказался дачный поселок, в котором преобладают граждане России. Но они лишь арендуют комнаты и дома у местных. «Мы проверили их документы и убедились, что все в порядке», — прокомментировал Напитупулу.

Как писала «Фонтанка», власти Бали получали жалобы на русскую деревню на Бали. Жители сообщали, что приезжие, возможно, незаконно работают, живут как у себя дома, а еще нарушают их комфорт.