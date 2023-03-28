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    Власти Бали раскрыли феномен «русской деревни»

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    6 комментариев

    Паника жителей Бали из-за появления «русской деревни» — где все скупили и живут одни русские — оказалась преувеличенной, сообщила глава офиса минюста на Бали Ангиата Напитупулу.

    Как сообщает РИА Новости 28 марта, в округе Южная Кута действительно оказался дачный поселок, в котором преобладают граждане России. Но они лишь арендуют комнаты и дома у местных. «Мы проверили их документы и убедились, что все в порядке», — прокомментировал Напитупулу.

    Как писала «Фонтанка», власти Бали получали жалобы на русскую деревню на Бали. Жители сообщали, что приезжие, возможно, незаконно работают, живут как у себя дома, а еще нарушают их комфорт.

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    Комментарии 6

    QQmber28 Мар 2023 в 18:44
    Феномен раскрыт, его нет
    Едва пот со лба успевал утирать, следя за интригой
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 18:23
    Местные папуасы совсем озверели? А как же права человека на передвижение? Срочно заседание совета безопастности! Срочно!
    +0−0
    MrPegge28 Мар 2023 в 18:19
    Скорее республика без российских и украинских военкомов.
    +0−0
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