Такая только у меня и… Тимати купил редкий Lamborghini за 725 млн рублей

Рэпер и бизнесмен Тимати похвастался покупкой Lamborghini Veneno Roadster за 725 млн рублей. Таких автомобилей в мире всего 4 штуки, один выставлен в музее Lamborghini. О приобретении музыканта 28 марта сообщает Starhit.

«Veneno Roadster ¼», — лаконично подписал пост Тимати, намекая на свою исключительность.

Тимати неравнодушен к дорогим машинам. С молодых лет он выбирал себе лучшие спорткары, а два года назад купил винтажный Mercedes за 75 млн рублей. Судя по тому, что новое авто десятикратно дороже, дела у Тимати идут неплохо. Автомобильные эксперты говорят, что Veneno Roadster — хорошее вложение, ибо с каждым годом машина только дорожает.