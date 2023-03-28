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    Такая только у меня и… Тимати купил редкий Lamborghini за 725 млн рублей

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    15 комментариев

    Рэпер и бизнесмен Тимати похвастался покупкой Lamborghini Veneno Roadster за 725 млн рублей. Таких автомобилей в мире всего 4 штуки, один выставлен в музее Lamborghini. О приобретении музыканта 28 марта сообщает Starhit.

    «Veneno Roadster ¼», — лаконично подписал пост Тимати, намекая на свою исключительность.

    Тимати неравнодушен к дорогим машинам. С молодых лет он выбирал себе лучшие спорткары, а два года назад купил винтажный Mercedes за 75 млн рублей. Судя по тому, что новое авто десятикратно дороже, дела у Тимати идут неплохо. Автомобильные эксперты говорят, что Veneno Roadster — хорошее вложение, ибо с каждым годом машина только дорожает.

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    Комментарии 15

    Гость28 Мар 2023 в 17:01
    А что Тимоти не попал под мобилизацию?
    +0−0
    SERGEY11128 Мар 2023 в 16:55
    Пускай съездит под Артёмовск - там на Леопард обменяет .
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 16:49
    Холопы сами бегут и несут деньги за такое культурное наследие - концерты Тимати ! Дрянь полнейшая ! Деградация молодого поколения ! А то что он получил с дураков их денежки так и молодец ! Поймал лоха не спеши ….!!!
    +1−0
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