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    Спускаемый аппарат повреждённого корабля «Союз МС-22» приземлился в степи Казахстана

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    5 комментариев

    Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-22» без экипажа и в беспилотном режиме приземлился в степи Казахстана. Об этом 28 марта сообщает РИА Новости.

    Посадка, как и планировалось, произошла юго-восточнее казахстанского города Жезказган. Уточняется, что приборно-агрегатный отсек корабля сгорел в атмосфере. На Землю вернулись 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование.

    «Фонтанка» ранее писала, что корабль «Союз МС-22» с повреждённым радиатором отстыковался от МКС.

    «Союз МС-22» пристыковался к МКС 21 сентября и доставил на орбиту российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Фрэнка Рубио. Однако 15 декабря 2022 года на корабле разгерметизировалась система терморегулирования. По официальным данным, это произошло из-за попадания спорадического метеороида. Температура в нём могла бы очень быстро дойти до 60–70 градусов, из-за чего специалисты решили, что возвращать экипаж на таком корабле опасно.

    Из-за рисков экипаж остался на МКС ещё на полгода и вернётся на корабле «Союз МС-23», который стартовал с Байконура 24 февраля и прилетел на МКС 26 февраля.

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    Комментарии 5

    Алик-128 Мар 2023 в 16:30
    Илон Маск может презентовать модель горшка на колесиках для Марса и толпы дилетантов будут в восторге. Россия может в автоматическом режиме вернуть беспилотный Союз - те же дилетанты объявят это провалом и полным крахом
    +1−0
    28017318828 Мар 2023 в 15:32
    Как говорится, шо мы с этого будем иметь кроме зависти от того, шо кто-то увидел земной шарик в иллюминатор?
    +1−0
    triton197728 Мар 2023 в 15:27
    У нас к большому сожалению последние несколько десятилетий регулярны "космические" поломки, аварии и т.д. Прямо сказывается распад союза, новые сомнительные капиталистические "идеалы" и, как следствие, вырождение российской науки и образования кадров.
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