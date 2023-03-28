Спускаемый аппарат повреждённого корабля «Союз МС-22» приземлился в степи Казахстана

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-22» без экипажа и в беспилотном режиме приземлился в степи Казахстана. Об этом 28 марта сообщает РИА Новости.



Посадка, как и планировалось, произошла юго-восточнее казахстанского города Жезказган. Уточняется, что приборно-агрегатный отсек корабля сгорел в атмосфере. На Землю вернулись 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование.

«Фонтанка» ранее писала, что корабль «Союз МС-22» с повреждённым радиатором отстыковался от МКС.



«Союз МС-22» пристыковался к МКС 21 сентября и доставил на орбиту российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Фрэнка Рубио. Однако 15 декабря 2022 года на корабле разгерметизировалась система терморегулирования. По официальным данным, это произошло из-за попадания спорадического метеороида. Температура в нём могла бы очень быстро дойти до 60–70 градусов, из-за чего специалисты решили, что возвращать экипаж на таком корабле опасно.

