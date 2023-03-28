Повреждённый корабль «Союз МС-22» отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-22» с повреждённым радиатором отстыковался от МКС. Его вернут на Землю в беспилотном режиме. Об этом 28 марта сообщает Роскосмос.
Спустя несколько часов двигательная установка корабля должна будет включиться и выдать тормозной импульс для схода с орбиты. Затем «Союз МС-22» разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат войдёт в атмосферу. Известно, что посадка ориентировочно состоится в 14:45 мск юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, отмечает РИА Новости.
На Землю собираются возвратить 218 кг грузов, а также результаты научных экспериментов и оборудование.
Напомним, «Союз МС-22» пристыковался к МКС 21 сентября и доставил на орбиту российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Фрэнка Рубио. Однако 15 декабря 2022 года на корабле разгерметизировалась система терморегулирования. По официальным данным, это произошло из-за попадания спорадического метеороида. Температура в нём могла бы очень быстро дойти до 60–70 градусов, из-за чего специалисты решили, что возвращать экипаж на таком корабле опасно.
Из-за рисков экипаж остался на МКС ещё на полгода и вернётся на корабле «Союз МС-23», который стартовал с Байконура 24 февраля и прилетел на МКС 26 февраля.