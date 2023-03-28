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    Повреждённый корабль «Союз МС-22» отстыковался от МКС

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    10 комментариев

    Корабль «Союз МС-22» с повреждённым радиатором отстыковался от МКС. Его вернут на Землю в беспилотном режиме. Об этом 28 марта сообщает Роскосмос.

    Фото: Роскосмос
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    Спустя несколько часов двигательная установка корабля должна будет включиться и выдать тормозной импульс для схода с орбиты. Затем «Союз МС-22» разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат войдёт в атмосферу. Известно, что посадка ориентировочно состоится в 14:45 мск юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, отмечает РИА Новости.

    На Землю собираются возвратить 218 кг грузов, а также результаты научных экспериментов и оборудование.

    Напомним, «Союз МС-22» пристыковался к МКС 21 сентября и доставил на орбиту российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Фрэнка Рубио. Однако 15 декабря 2022 года на корабле разгерметизировалась система терморегулирования. По официальным данным, это произошло из-за попадания спорадического метеороида. Температура в нём могла бы очень быстро дойти до 60–70 градусов, из-за чего специалисты решили, что возвращать экипаж на таком корабле опасно.

    Из-за рисков экипаж остался на МКС ещё на полгода и вернётся на корабле «Союз МС-23», который стартовал с Байконура 24 февраля и прилетел на МКС 26 февраля.

    Фото: Роскосмос

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    Комментарии 10

    Гость28 Мар 2023 в 14:40
    Это массовое явление имеет две основы - споры и периодичность, что заставляет непринужденно задуматься над одноразовой жизнью человека в его облике и от кого она зависима.
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 14:09
    Ещё один ударный беспилотник, анало-говнетный
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 13:49
    С космосом из-за Путина Россия понятно распрощается....
    +4−1
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