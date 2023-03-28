Петербуржец осужден за поджог машины. У него за спиной СВО и «тяжелые обстоятельства»

Московский районный суд огласил приговор в отношении Виталия Касинова, признанного виновным в умышленном уничтожении чужого имущества. В сентябре прошлого года он поджег чужую машину. Подробности 28 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Вечером 12 сентября Касинов облил бензином «Мазду 6», припаркованную у дома 31 по улице Ленсовета, и поджег ее спичкой. Автомобиль в итоге выгорел полностью, ущерб, причиненный владелице, составил 620 тысяч рублей.



Ранее Касинов не был судим. В заседании он признал вину, заявил, что желает возместить ущерб в полном объеме. Также мужчина рассказал, что воспитывает несовершеннолетнего ребенка, сам участвовал в СВО, кроме того, «за ленточкой» ранили его старшего сына. Касинов объяснил, что поджег машину в силу стечения «тяжелых жизненных обстоятельств».

