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    Петербуржец осужден за поджог машины. У него за спиной СВО и «тяжелые обстоятельства»

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    Московский районный суд огласил приговор в отношении Виталия Касинова, признанного виновным в умышленном уничтожении чужого имущества. В сентябре прошлого года он поджег чужую машину. Подробности 28 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Вечером 12 сентября Касинов облил бензином «Мазду 6», припаркованную у дома 31 по улице Ленсовета, и поджег ее спичкой. Автомобиль в итоге выгорел полностью, ущерб, причиненный владелице, составил 620 тысяч рублей.

    Ранее Касинов не был судим. В заседании он признал вину, заявил, что желает возместить ущерб в полном объеме. Также мужчина рассказал, что воспитывает несовершеннолетнего ребенка, сам участвовал в СВО, кроме того, «за ленточкой» ранили его старшего сына. Касинов объяснил, что поджег машину в силу стечения «тяжелых жизненных обстоятельств».

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года.

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    Комментарии 15

    Гость28 Мар 2023 в 13:19
    Гуманно. А за поджог героем СВО автомобиля военкома или судьи такой же приговор будет?
    +0−0
    Рострелли28 Мар 2023 в 12:53
    "Тяжелые жизненные обстоятельства"?
    Фигасе, уважительная причина для преступления!
    +5−0
    Гость28 Мар 2023 в 12:53
    о детях он вспомнил... когда бензином обливал, о детях не думал
    +2−0
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