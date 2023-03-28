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    Три курсанта умерли в Военной академии связи

    Трассу «Кола» перекроют на полчаса, чтобы взорвать лёд на реке Оять

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Ледовзрывные работы на реке Оять в Лодейнопольском районе Ленобласти временно остановят движение по трассе «Кола» в последний день марта. Перерыв продлится не больше получаса.

    С 14:30 до 15:00 31 марта будет полностью перекрыто движение по мосту через реку Оять на 185-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», сообщает 28 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В районе деревни Доможирово на реке будут взрывать лёд. Для перекрытия движения привлекут патрульные экипажи ГИБДД.

    Планируется взорвать два ледовых поля, чтобы ослабить их и сделать весеннее половодье безопаснее для местных жителей.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Ленинградская областьПерекрытие движенияТрасса Р-21 КолаЛедовзрывные работы
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