В России ввели для иностранцев добровольно-обязательный взнос с продажи активов

Одним из обязательных условий выхода иностранцев из «недружественных» стран из своих российских активов теперь должен быть добровольный сбор в бюджет РФ. Об этом 27 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выписку из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Соответствующая подкомиссия с весны 2022 года согласовывает условия сделок с резидентами из «недружественных» стран и выдает разрешения на их совершение. В декабре 2022 года она назвала ряд условий, при которых иностранцы могут отчуждать свои российские активы. Среди них называлась скидка в размере не менее 50% к независимой оценке рыночной стоимости актива и наличие рассрочки платежа на один-два года. Наряду с этими условиями или вместо них был возможен добровольный взнос в бюджет не менее 10% от суммы сделки.