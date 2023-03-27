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    В России ввели для иностранцев добровольно-обязательный взнос с продажи активов

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    5 комментариев

    Одним из обязательных условий выхода иностранцев из «недружественных» стран из своих российских активов теперь должен быть добровольный сбор в бюджет РФ. Об этом 27 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выписку из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

    Соответствующая подкомиссия с весны 2022 года согласовывает условия сделок с резидентами из «недружественных» стран и выдает разрешения на их совершение. В декабре 2022 года она назвала ряд условий, при которых иностранцы могут отчуждать свои российские активы. Среди них называлась скидка в размере не менее 50% к независимой оценке рыночной стоимости актива и наличие рассрочки платежа на один-два года. Наряду с этими условиями или вместо них был возможен добровольный взнос в бюджет не менее 10% от суммы сделки.

    Раньше касающееся сбора условие в документы было прописано через «и/или», однако теперь, как отмечает агенство, оно стало обязательно для всех подобных сделок. По общему правилу размер сбора составит не менее 10% от половины рыночной стоимости активов, то есть до 5%. Если активы отчуждаются со скидкой более 90%, взнос будет в два раза больше - не менее 10% от их общей рыночной стоимости.

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    Комментарии 5

    Гость27 Мар 2023 в 21:57
    Цап-царап.
    +0−0
    Гость27 Мар 2023 в 21:50
    Добрая новость!
    +0−2
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