Скидка 50 % и 10%-й взнос в бюджет: правительство утвердило критерии продажи иностранцами активов в России

Правительство РФ утвердило критерии для одобрения сделок по продаже российских активов иностранцами. Среди них называется добровольный взнос в бюджет страны в размере не менее
Такие критерии фигурируют в рабочей версии протокола заседания подкомиссии Минфина по выдаче разрешений на сделки резидентов с зарубежными компаниями из недружественных стран, которая является частью правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. В Минфине изданию подтвердили «применение данных критериев».
Как следует из протокола, на который ссылается РБК, среди других трех критериев, которыми будет руководствоваться подкомиссия при принятии решений, фигурируют: наличие независимой оценки стоимости продаваемых активов; продажа активов со скидкой не менее
В сентябре президент РФ Владимир Путин ввел особый порядок операций с долями российских компаний для лиц из «недружественных» стран. Такие сделки возможны только с одобрения специальной правительственной комиссии.