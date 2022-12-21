Скидка 50 % и 10%-й взнос в бюджет: правительство утвердило критерии продажи иностранцами активов в России

Правительство РФ утвердило критерии для одобрения сделок по продаже российских активов иностранцами. Среди них называется добровольный взнос в бюджет страны в размере не менее 10 % от операции или предоставление покупателю рассрочки на срок до двух лет. Об этом 21 декабря сообщает РБК со ссылкой на источники.



Такие критерии фигурируют в рабочей версии протокола заседания подкомиссии Минфина по выдаче разрешений на сделки резидентов с зарубежными компаниями из недружественных стран, которая является частью правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. В Минфине изданию подтвердили «применение данных критериев».

