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    Скидка 50 % и 10%-й взнос в бюджет: правительство утвердило критерии продажи иностранцами активов в России

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    Правительство РФ утвердило критерии для одобрения сделок по продаже российских активов иностранцами. Среди них называется добровольный взнос в бюджет страны в размере не менее 10 % от операции или предоставление покупателю рассрочки на срок до двух лет. Об этом 21 декабря сообщает РБК со ссылкой на источники.

    Такие критерии фигурируют в рабочей версии протокола заседания подкомиссии Минфина по выдаче разрешений на сделки резидентов с зарубежными компаниями из недружественных стран, которая является частью правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. В Минфине изданию подтвердили «применение данных критериев».

    Как следует из протокола, на который ссылается РБК, среди других трех критериев, которыми будет руководствоваться подкомиссия при принятии решений, фигурируют: наличие независимой оценки стоимости продаваемых активов; продажа активов со скидкой не менее 50 % от цены, установленной в ходе оценки; установка ключевых показателей эффективности (KPI) для новых собственников.

    В сентябре президент РФ Владимир Путин ввел особый порядок операций с долями российских компаний для лиц из «недружественных» стран. Такие сделки возможны только с одобрения специальной правительственной комиссии.

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