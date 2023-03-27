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    Плавучий ресторан «Серебряный кит» начали осматривать под водой. «Фонтанка» показывает, что там происходит

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    Специалисты продолжают разбираться с затоплением плавучего ресторана «Серебряный кит» в Неве. Они начали подводный осмотр, сообщает 27 марта фотокорреспондент «Фонтанки».

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    На месте находится водный транспорт поисково-спасательной службы Петербурга. Часть сотрудников МЧС стоит на берегу, но на снимках видно, как человек на самом «Серебряном ките» помогает погружаться водолазу.

    Как писала «Фонтанка», с затоплением разбирается Северо-Западная транспортная прокуратура. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

    О затоплении ресторана с утра стали сообщать очевидцы. По данным МЧС, никто не пострадал.

    Что известно про плавучий ресторан «Серебряный кит» в Петербурге?

    «Фонтанка» еще осенью 2022 года писала, что плавучий ресторан, который так и не смог найти себе место в Петербурге, выставлен на продажу. Продавец просил 35 млн рублей. В 2021 году дебаркадер лишился аренды и оказался под угрозой демонтажа.

    Как «Серебряный кит» приплыл на набережную Обуховской обороны и почему утонул — читайте в материале «Фонтанки».

    Ресторан Серебряный китПроисшествия
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