Плавучий ресторан «Серебряный кит» начали осматривать под водой. «Фонтанка» показывает, что там происходит

Специалисты продолжают разбираться с затоплением плавучего ресторана «Серебряный кит» в Неве. Они начали подводный осмотр, сообщает 27 марта фотокорреспондент «Фонтанки».
На месте находится водный транспорт поисково-спасательной службы Петербурга. Часть сотрудников МЧС стоит на берегу, но на снимках видно, как человек на самом «Серебряном ките» помогает погружаться водолазу.
Как писала «Фонтанка», с затоплением разбирается Северо-Западная транспортная прокуратура. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.
О затоплении ресторана с утра стали сообщать очевидцы. По данным МЧС, никто не пострадал.
Что известно про плавучий ресторан «Серебряный кит» в Петербурге?
«Фонтанка» еще осенью 2022 года писала, что плавучий ресторан, который так и не смог найти себе место в Петербурге, выставлен на продажу. Продавец просил 35 млн рублей. В 2021 году дебаркадер лишился аренды и оказался под угрозой демонтажа.
Как «Серебряный кит» приплыл на набережную Обуховской обороны и почему утонул — читайте в материале «Фонтанки».