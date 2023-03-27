Эти пять выплат вырастут в ближайшее время: кто получит больше денег

Власти обещают, что вырастут пособия по нетрудоспособности. Правда, не в этом году Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе федерального правительства в 2022 году, а также рассказал о планах на ближайшее время. Глава кабмина в своем выступлении упомянул несколько социальных выплат, которые планируется поднять в будущем — какие-то буквально со дня на день, другие — в течение пары ближайших лет. В этом тексте мы собрали всё, что известно об этих индексациях.



Социальные пенсии Ближайшее повышение касается пенсий. Правда, не всех — пенсионеры, которым назначены страховые пенсии, получили индексацию еще с начала года.



— С 1 апреля повысим социальные пенсии. В дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации, — заявил Мишустин. — Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии.

Социальные пенсии ежегодно повышают в апреле, в 2022 году индексация составила 8,6%. В своем выступлении 23 марта глава правительства заявил, что в этот раз за год социальные пенсии вырастут более чем на 13,5%. Однако такое число получается с учетом внеочередной индексации на 10%, которая была проведена прошлым летом. Если же сравнить мартовскую и апрельскую пенсии, то апрельская будет больше всего на 3,3%.



Социальные пенсии получают те, у кого отсутствует стаж для получения страховой пенсии, но им всё равно положена пенсия либо по старости, либо по инвалидности, либо по потере кормильца. Также 1 апреля традиционно индексируют выплаты пенсионерам по государственному пенсионному обеспечению. К ним относятся военнослужащие, ставшие инвалидами из-за военной травмы, члены семей погибших на службе военных, участники Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, чернобыльцы и другие пострадавшие в радиационных и техногенных авариях, летчики-испытатели и космонавты.



МРОТ Минимальный размер оплаты труда в 2023 году уже поднимали на 6,3%, сейчас власти обсуждают его рост в следующем году. 21 февраля во время послания российского президента Федеральному собранию Владимир Путин предложил вдобавок к запланированному ранее повышению провести еще одно — на дополнительные 10%.



— По поручению президента проведем индексацию МРОТ с 1 января следующего года на 18,5%, — объявил Мишустин 23 марта .

Таким образом, минимальный размер оплаты труда в 2024 году должен вырасти до 19 242 рублей. С 1 января 2023 года МРОТ составляет 16 242 рубля.



МРОТ не только определяет минимальную зарплату сотрудника на полной ставке, но и используется для расчета ряда пособий для тех, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается, к примеру, больничных и пособия по беременности и родам.

Пособие по беременности и родам Что касается роста пособия по беременности и родам, то это пока далекоидущие планы. Правительство закладывает почти два года на то, чтобы увеличить эти выплаты.

— Мы в целом совершенствуем систему социальных гарантий, чтобы они предоставлялись своевременно и в полном объеме, в удобной форме, без лишней бюрократии, — отметил Мишустин. — И для этого с текущего года мы создали новую структуру — Фонд пенсионного и социального страхования, ввели единый тариф страховых взносов. За счет чего к 2025 году выплаты по больничным, декретным и пособиям по уходу за ребенком до полутора лет увеличатся более чем в полтора раза.



Пособие по беременности и родам получает женщина на период нетрудоспособности. На седьмом месяце беременности женщина получает больничный, а на его основании назначают выплаты. По общему правилу этот больничный, более известный как декретный отпуск, длится 140 дней : 70 дней до родов и 70 после, если роды были осложненными или многоплодными — срок увеличивается. Сумма пособия зависит от доходов самой женщины до декрета, но не более 530 976 рублей за весь период.



Как именно правительство намерено обеспечить рост декретных выплат и как изменятся минимальный и максимальный пороги — не уточняется.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет Это пособие тоже относится к группе выплат, которые по планам должны вырасти к 2025 году , но в отличие от декретных, которые полагаются только матери, их получать может папа или другой близкий родственник, который возьмет отпуск для ухода за ребенком.

Сейчас пособие по уходу за ребенком составляет 40% дохода того, кто его получает, но не более 33 281 рубля и не менее 8629 рублей в месяц. Будет ли достигнут рост за счет изменения этого процентного соотношения, роста максимальной и минимальной суммы пособия или роста зарплат в целом также не уточняется.

Отпуск по беременности и родам, а вместе с ним и пособие может получать только мать, а вот в отпуск по уходу за ребенком могут отправиться и отец, и другие близкие родственники. И пособие будет получать тот, кто отправится в отпуск. Чтобы пособие получал папа — нужна справка с работы мамы, что она не брала положенный ей отпуск, а если в декрет отправляется бабушка, то понадобятся аналогичные справки с папиной и маминой работы.



Сумма пособия будет зависеть от доходов того, кто отправился в отпуск, — 40% средней зарплаты за последние два года. Правда, и тут есть потолок: 33 281 рубль. Гарантированный минимум тоже есть: 8629 рублей в месяц. На эту сумму могут рассчитывать даже те, кто не имел доходов в последние два года.

Пособие по нетрудоспособности Мишустин пообещал, что всё к тому же 2025 году вырастет оплата больничных, однако здесь посчитать сумму сложнее всего. По общему правилу пособие по нетрудоспособности — именно его мы в просторечии называем больничным — зависит от доходов получателя и его стажа. Если трудовой стаж меньше пяти лет — 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, больше восьми лет — 100%. Средний дневной заработок рассчитывается за два предыдущих календарных года из всего легального трудового дохода. Что из всего этого планируют поменять власти, Мишустин не уточнил.

