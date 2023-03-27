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    Эти пять выплат вырастут в ближайшее время: кто получит больше денег

    Первыми проиндексируют пенсии

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    Власти обещают, что вырастут пособия по нетрудоспособности. Правда, не в этом году
    Власти обещают, что вырастут пособия по нетрудоспособности. Правда, не в этом годуФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе федерального правительства в 2022 году, а также рассказал о планах на ближайшее время. Глава кабмина в своем выступлении упомянул несколько социальных выплат, которые планируется поднять в будущем — какие-то буквально со дня на день, другие — в течение пары ближайших лет. В этом тексте мы собрали всё, что известно об этих индексациях.

    Социальные пенсии

    Ближайшее повышение касается пенсий. Правда, не всех — пенсионеры, которым назначены страховые пенсии, получили индексацию еще с начала года.

    — С 1 апреля повысим социальные пенсии. В дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации, — заявил Мишустин. — Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии.

    Социальные пенсии ежегодно повышают в апреле, в 2022 году индексация составила 8,6%. В своем выступлении 23 марта глава правительства заявил, что в этот раз за год социальные пенсии вырастут более чем на 13,5%. Однако такое число получается с учетом внеочередной индексации на 10%, которая была проведена прошлым летом. Если же сравнить мартовскую и апрельскую пенсии, то апрельская будет больше всего на 3,3%.

    Социальные пенсии получают те, у кого отсутствует стаж для получения страховой пенсии, но им всё равно положена пенсия либо по старости, либо по инвалидности, либо по потере кормильца. Также 1 апреля традиционно индексируют выплаты пенсионерам по государственному пенсионному обеспечению. К ним относятся военнослужащие, ставшие инвалидами из-за военной травмы, члены семей погибших на службе военных, участники Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, чернобыльцы и другие пострадавшие в радиационных и техногенных авариях, летчики-испытатели и космонавты.

    МРОТ

    Минимальный размер оплаты труда в 2023 году уже поднимали на 6,3%, сейчас власти обсуждают его рост в следующем году. 21 февраля во время послания российского президента Федеральному собранию Владимир Путин предложил вдобавок к запланированному ранее повышению провести еще одно — на дополнительные 10%.

    — По поручению президента проведем индексацию МРОТ с 1 января следующего года на 18,5%, — объявил Мишустин 23 марта.

    Таким образом, минимальный размер оплаты труда в 2024 году должен вырасти до 19 242 рублей. С 1 января 2023 года МРОТ составляет 16 242 рубля.

    МРОТ не только определяет минимальную зарплату сотрудника на полной ставке, но и используется для расчета ряда пособий для тех, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается, к примеру, больничных и пособия по беременности и родам.

    Пособие по беременности и родам

    Что касается роста пособия по беременности и родам, то это пока далекоидущие планы. Правительство закладывает почти два года на то, чтобы увеличить эти выплаты.

    — Мы в целом совершенствуем систему социальных гарантий, чтобы они предоставлялись своевременно и в полном объеме, в удобной форме, без лишней бюрократии, — отметил Мишустин. — И для этого с текущего года мы создали новую структуру — Фонд пенсионного и социального страхования, ввели единый тариф страховых взносов. За счет чего к 2025 году выплаты по больничным, декретным и пособиям по уходу за ребенком до полутора лет увеличатся более чем в полтора раза.

    Пособие по беременности и родам получает женщина на период нетрудоспособности. На седьмом месяце беременности женщина получает больничный, а на его основании назначают выплаты. По общему правилу этот больничный, более известный как декретный отпуск, длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 после, если роды были осложненными или многоплодными — срок увеличивается. Сумма пособия зависит от доходов самой женщины до декрета, но не более 530 976 рублей за весь период.

    Как именно правительство намерено обеспечить рост декретных выплат и как изменятся минимальный и максимальный пороги — не уточняется.

    Пособие по уходу за ребенком до полутора лет

    Это пособие тоже относится к группе выплат, которые по планам должны вырасти к 2025 году, но в отличие от декретных, которые полагаются только матери, их получать может папа или другой близкий родственник, который возьмет отпуск для ухода за ребенком.

    Сейчас пособие по уходу за ребенком составляет 40% дохода того, кто его получает, но не более 33 281 рубля и не менее 8629 рублей в месяц. Будет ли достигнут рост за счет изменения этого процентного соотношения, роста максимальной и минимальной суммы пособия или роста зарплат в целом также не уточняется.

    Отпуск по беременности и родам, а вместе с ним и пособие может получать только мать, а вот в отпуск по уходу за ребенком могут отправиться и отец, и другие близкие родственники. И пособие будет получать тот, кто отправится в отпуск. Чтобы пособие получал папа — нужна справка с работы мамы, что она не брала положенный ей отпуск, а если в декрет отправляется бабушка, то понадобятся аналогичные справки с папиной и маминой работы.

    Сумма пособия будет зависеть от доходов того, кто отправился в отпуск, — 40% средней зарплаты за последние два года. Правда, и тут есть потолок: 33 281 рубль. Гарантированный минимум тоже есть: 8629 рублей в месяц. На эту сумму могут рассчитывать даже те, кто не имел доходов в последние два года.

    Пособие по нетрудоспособности

    Мишустин пообещал, что всё к тому же 2025 году вырастет оплата больничных, однако здесь посчитать сумму сложнее всего. По общему правилу пособие по нетрудоспособности — именно его мы в просторечии называем больничным — зависит от доходов получателя и его стажа. Если трудовой стаж меньше пяти лет — 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, больше восьми лет — 100%. Средний дневной заработок рассчитывается за два предыдущих календарных года из всего легального трудового дохода. Что из всего этого планируют поменять власти, Мишустин не уточнил.

    Власти обещают, что вырастут пособия по нетрудоспособности. Правда, не в этом году
    Власти обещают, что вырастут пособия по нетрудоспособности. Правда, не в этом годуФото: Дарья Селенская / Городские порталы

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