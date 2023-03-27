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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Петербургская светопись: «Фонтанка» показывает Петербург XIX — начала XX века в Михайловском театре

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    Города живут дольше, чем люди, и меняются медленнее. Но если посмотреть на изображения Петербурга XIX века, вы найдете десятки крупных и сотни мелких отличий от сегодняшнего портрета города.

    Египетский мост еще не рухнул
    Египетский мост еще не рухнул
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    В рамках проекта «(От)личный Петербург» «Фонтанка» представляет вашему вниманию выставку «Петербургская светопись», которая откроется в 16:00 29 марта в Каминном зале Михайловского театра. В экспозиции представлены фотографии видов Петербурга XIX — начала XX века — цифровые копии большого формата с оригиналов известных фотографов: Альберта Фелиша, Альфреда Лоренса и других. Зрители смогут рассмотреть даже самые мелкие детали отпечатка, в полной мере представив город на рубеже веков.

    Давно знакомые здания на этих фотографиях еще не вписаны в привычную территорию — поэтому их легко не узнать. Например, Нарвские ворота стоят в чистом поле. И рядом с Большим театром (ныне Консерватория) нет нынешнего окружения.

    А на некоторых улицах и площадях нет знакомых доминант: всего через пару лет после момента, запечатленного на фотографии Невского, здесь появится дом Зингера (ныне Дом книги).

    Рядом с Царскосельским (ныне Витебским) вокзалом еще стоит на берегу Введенского канала собор Введения во Храм Пресвятой Богородицы, а на берегу Лиговского — Греческая церковь. Есть часовня и в ограде Летнего сада.

    Оригиналы фотографий более чем со столетней историей любезно предоставили «Фонтанке» для копирования частные коллекционеры, собиратели исторической памяти: Артём Классен, Владимир Авдеев и Дмитрий Горячёв.

    Выставка проходит при поддержке Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Она будет работать два месяца — для зрителей, пришедших на спектакли Михайловского театра.

    Египетский мост еще не рухнул
    Египетский мост еще не рухнул

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