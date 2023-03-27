Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам сумму, на которую можно купить квартиру

Житель Московского района Петербурга остался без накоплений, поверив телефонным мошенникам. Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, на сумму, которую он перевел, можно спокойно купить «однушку» в одном из спальных районов Петербурга.



74-летний мужчина обратился в полицию накануне поздним вечером. Он рассказал, что с середины декабря прошлого года по середину февраля 2023-го ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками то правоохранительных органов, то Центробанка. За два месяца активных уговоров пенсионер перевел на различные счета 6 млн рублей.

