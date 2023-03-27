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    Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам сумму, на которую можно купить квартиру

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    Житель Московского района Петербурга остался без накоплений, поверив телефонным мошенникам. Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, на сумму, которую он перевел, можно спокойно купить «однушку» в одном из спальных районов Петербурга.

    74-летний мужчина обратился в полицию накануне поздним вечером. Он рассказал, что с середины декабря прошлого года по середину февраля 2023-го ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками то правоохранительных органов, то Центробанка. За два месяца активных уговоров пенсионер перевел на различные счета 6 млн рублей.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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