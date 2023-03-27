Четыре трупа в горевшей машине. Пензенская ГИБДД показывает, как выглядят после столкновения «Лада» и «Ленд Крузер»

Четыре человека погибли в результате ДТП с двумя легковыми машинами в Пензенской области.
Как сообщает 27 марта областное УГИБДД, по предварительным данным, вчера в 18:10 на 46-м километре дороги Тамбов — Пенза — Беково столкнулись «Лада» и «Тойота Ленд Крузер». На фотографиях с места ДТП видно, что обе машины вылетели с дороги. Видимо, начался пожар: вокруг «Лады» раскиданы огнетушители, её кузов немного обгорел. «Ленд Крузер» перевернулся на крышу.
Все четверо погибших — в «Ладе». Это 20-летний водитель и его пассажиры: мужчины 1995 и 2004 года рождения и женщина 1999 года рождения. В «Тойоте» пострадали водитель — мужчина 1976 года рождения и пассажирка 1975 года рождения. Они госпитализированы.