Как выглядел самый теплый день марта в Петербурге с высоты птичьего полета

Лахта Центр / Telegram
Солнце, бегущие облака и оттаивающий город — камеры «Лахта Центра» записали «хроники петербургской весны». Таймлапс самого теплого дня в этом месяце опубликовали 24 марта в телеграм-канале небоскреба.
Четверг, 23 марта, стал самым теплым днем в этом месяце. как рассказал накануне главный синоптик Петербурга Александр Колесов, среднесуточная температура достигла 6,6 градуса тепла, обогнав показатели 20 марта, и лишь немного не дотянула до рекорда. Самое теплое 23 марта за всю историю наблюдений было зафиксировано в 1981 году, тогда воздух в городе нагрелся до +6,7 градуса.
Пятница же подморозила ночью, а на выходные обещают не слишком приятную погоду: периодически будут дожди, временами со снегом, усилится ветер.