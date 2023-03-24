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    Петербург пережил самый тёплый день в марте. Рекордами погода только дразнит

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    Главный синоптик Петербурга сообщил печальную новость для тех, кто провёл четверг в квартирах и офисах. Март ещё не закончился, а вот самый тёплый день — да.

    Как рассказал Александр Колесов, 23 марта среднесуточная температура поднялась до +6, 6 градуса, перекрыв показатели 20-го числа. Погодные перспективы и предстоящее похолодание подсказывают, что теплее в этом месяце уже не будет.

    Большой рекорд снова не случился. Замахнувшись на самую тёплую ночь и абсолютный экстремум днём, погода не дотянулась ни до одного.

    «А абсолютный рекорд среднесуточной температуры в городе для 23 марта +6,7 гр., 1981 года. Снова получилось второе значение в общем ряду наблюдений для этого дня и повторение значения 2007 года», — пишет синоптик в своём телеграм-канале.

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