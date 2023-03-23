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    «За весь ряд инструментальных наблюдений». Погода в Петербурге готовит большой рекорд

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Четверг, 23 марта, обещает нам несколько погодных рекордов. Один не случился, ждём следующие. О них рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    По его словам, минувшая ночь была супертёплой, плюс 6 градусов — такой высокой температуры не было в последние дни даже в дневные часы. Но рекорд ночь не поставила. Вчерашний «холодный» день, по словам Колесова, «испортил всю запланированную тенденцию потепления», и в итоге в статистику пойдёт температура самого начала ночи — плюс 3,2 градуса.

    Сегодня днем теплый воздух продолжит поступать к нам. В добавок воздух прогреет солнце, которое с середины дня выглянет из-за облаков. Правда, ожидаемые плюс 10–11 градусов, скорее всего, не перекроют дневной рекорд 1981 года — плюс 12,9 градуса.

    «Но грустить по этим двум рекордам не стоит, так как у нас сегодня точно будет третий. Самый теплый день в Санкт-Петербурге в марте нам обеспечен, но и это еще не все», — обнадеживает синоптик.

    Сегодня, скорее всего, будет перекрыт абсолютный рекорд среднесуточной температуры для 23 марта. Он составляет всего плюс 6,7 градуса, зафиксирован был в том же 1981 году.

    «Поэтому сутки 23 марта 2023 года станут самыми теплыми в Санкт-Петербурге за весь ряд инструментальных наблюдений», — резюмирует Колесов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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