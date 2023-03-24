Главный синоптик Петербурга о выходных: Ожидаются они плохими

Весна как будто приостановила своё движение. Ночью 24 марта в Петербурге лужи покрылись льдом, сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале. По его словам, в очередной раз подморозило после очень теплого дня.



«Сегодня ночью температура воздуха в Санкт-Петербурге не опускалась ниже +1 гр., но прояснения на небе были, и поверхность выхолодилась значительно. Небольшие лужи даже замерзли и свежий ледок можно наблюдать в центре города», — рассказывает Колесов.

