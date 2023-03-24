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    Главный синоптик Петербурга о выходных: Ожидаются они плохими

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    Весна как будто приостановила своё движение. Ночью 24 марта в Петербурге лужи покрылись льдом, сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале. По его словам, в очередной раз подморозило после очень теплого дня.

    «Сегодня ночью температура воздуха в Санкт-Петербурге не опускалась ниже +1 гр., но прояснения на небе были, и поверхность выхолодилась значительно. Небольшие лужи даже замерзли и свежий ледок можно наблюдать в центре города», — рассказывает Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    В выходные погода еще больше испортится.

    «Про предстоящие выходные дни сразу скажу: Ожидаются они плохими. Влияние циклонов продолжается, дожди будут периодически, временами со снегом», — пишет синоптик.

    Завтра, 25 марта, при подходе циклона ветер усилится до 10–15 м/с, направление — западное и юго-западное. Утро субботы будет теплым, а в середине дня до нас доберётся холодный атмосферный фронт, и начнется похолодание, к которому добавятся осадки.

    «В воскресенье следующий циклон, осадки в виде снега с дождем и всего +2..+4 гр., но без сильного ветра. Так что выбирать не приходится», — резюмирует Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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