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    Природа подразнила и не дала Петербургу температурный рекорд, хотя было очень близко

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    Температура воздуха в Петербурге в понедельник уверенно шла на рекорд, но не дотянула всего пары десятых градуса. Этот день стал вторым самым теплым 20 марта за всю историю наблюдений.

    Максимальная отметка температуры воздуха на центральной метеостанции Петербурга сегодня составила 10,4 градуса тепла, сообщил в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов. Рекорд же, зафиксированный в 1990 году, равен 10,5 градуса. «Это теперь второе значение максимальной температуры для 20 марта за весь ряд инструментальных наблюдений в городе», — отметил синоптик.

    По территории Петербурга наблюдались и более высокие значения — до +11 градусов, однако рекорды синоптики регистрируют только по основной метеостанции «Санкт-Петербург», которая расположена на Петроградской стороне. В конце теплого понедельника Петербургу обещают небольшие осадки — в основном дождь, а на вторник прогнозируют дождь и мокрый снег прямо с утра.

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