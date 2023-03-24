Проблемные дома в Петербурге разрешат вводить без важного документа. Дело в летних месяцах и имидже власти

Федеральные власти разрешили регионам дать ряд послаблений застройщикам. В Петербурге предложили воспользоваться этим правом и разрешить сдавать проблемные жилые объекты — в городе их всего три, а также возводимые по заказу города школы и детсады до получения акта о подключении к инженерно-техническим сетям. Это следует из проекта документа, 24 марта представленного для прохождения общественных обсуждений.



Получать разрешения на ввод в эксплуатацию без акта о подключении к сетям смогут только школы, объекты, которые в рамках адресной инвестпрограммы возводятся по заказу комитета по строительству, и жилье, которое числится в официальном реестре проблемных. Это два жилых дома на Михайловской улице в Ломоносове (на 486 и 559 квартир), застройщиком которых является ООО «Петрострой», и жилой дом на 1591 квартиру на Ольгинской дороге в Парголово.

