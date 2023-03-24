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    Проблемные дома в Петербурге разрешат вводить без важного документа. Дело в летних месяцах и имидже власти

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    Федеральные власти разрешили регионам дать ряд послаблений застройщикам. В Петербурге предложили воспользоваться этим правом и разрешить сдавать проблемные жилые объекты — в городе их всего три, а также возводимые по заказу города школы и детсады до получения акта о подключении к инженерно-техническим сетям. Это следует из проекта документа, 24 марта представленного для прохождения общественных обсуждений.

    Получать разрешения на ввод в эксплуатацию без акта о подключении к сетям смогут только школы, объекты, которые в рамках адресной инвестпрограммы возводятся по заказу комитета по строительству, и жилье, которое числится в официальном реестре проблемных. Это два жилых дома на Михайловской улице в Ломоносове (на 486 и 559 квартир), застройщиком которых является ООО «Петрострой», и жилой дом на 1591 квартиру на Ольгинской дороге в Парголово.

    Как объяснили «Фонтанке» в городском комитете по строительству, сейчас правила подключения к системам теплоснабжения требуют, в том числе, подачи тепловой энергии и теплоносителя на объект на время проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования.

    Суть в том, что акт выдается после проведения пуско-наладочных работ, а проверять, что батареи «жарят» в соответствии с нормативными показателями, в летний период затруднительно.

    «Мы предлагаем сократить бюрократические процедуры для социально важных «проблемников», и выдавать акт сразу по факту пуска тепла на объект по постоянной схеме», – пояснили в комитете. Например, на лето намечен ввод в эксплуатацию почти всех возводимых в рамках городской адресной инвестпрограммы школ.

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