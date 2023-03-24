Самосвал столкнулся с пассажирским поездом на Сахалине. От удара загорелась кабина машиниста

Серьезная авария с участием поезда и грузовика произошла на железнодорожном переезде на Сахалине 24 марта. ДТП переросло в пожар. Есть пострадавшие.



В 20:15 по местному времени (12:15 мск) в МЧС Сахалинской области поступила информация о ДТП на железнодорожном переезде в 3-х километрах от села Арсентьевка, сообщает пресс-служба ведомства. Столкнулись самосвал и пригородный пассажирский поезд сообщением Южно-Сахалинск — Томари. От удара разлилось и загорелось топливо, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По предварительной информации, произошло возгорание кабины машиниста, добавляют в МЧС. В настоящее время пожар в локомотиве потушили, для буксировки поезда в депо направят дополнительный локомотив.