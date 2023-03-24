    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-з

    748мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.31eur83.15

    Самосвал столкнулся с пассажирским поездом на Сахалине. От удара загорелась кабина машиниста

    1493
    2 комментария

    Серьезная авария с участием поезда и грузовика произошла на железнодорожном переезде на Сахалине 24 марта. ДТП переросло в пожар. Есть пострадавшие.

    В 20:15 по местному времени (12:15 мск) в МЧС Сахалинской области поступила информация о ДТП на железнодорожном переезде в 3-х километрах от села Арсентьевка, сообщает пресс-служба ведомства. Столкнулись самосвал и пригородный пассажирский поезд сообщением Южно-Сахалинск — Томари. От удара разлилось и загорелось топливо, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По предварительной информации, произошло возгорание кабины машиниста, добавляют в МЧС. В настоящее время пожар в локомотиве потушили, для буксировки поезда в депо направят дополнительный локомотив.

    В поезде в момент ДТП находились 99 человек. По предварительным данным, несколько пассажиров получили незначительные травмы, пишет Лимаренко. Авария обошлась без жертв. К месту происшествия направили два автобуса общей вместимостью 90 человек, чтобы забрать пассажиров. 26 человек уехали с места аварии сами, не дожидаясь автобусов, остальных развезут по населенным пунктам, куда они следовали.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Сахалинская областьДТПДТП с поездомДТП с грузовикомДТП с пожаром
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close