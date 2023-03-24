Пожарный проплыл 40 метров в ледяной воде и спас девочку, которую унесло в море

На Камчатке девочка 10 лет едва не уплыла на льдине в море. На помощь ей пришёл пожарный.



Как сообщает 24 марта ГУ МЧС по Камчатскому краю, инцидент произошёл в городе Вилючинске. Дети играли на льду у берега рядом с пирсом. В какой-то момент одна из льдин, на которой был ребёнок, откололась. Течение понесло её в бухту Крашенинникова — в Охотское море. Прохожие заметили это и сообщили в пожарно-спасательную часть № 1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России».

Пожарные приехали быстро и поняли, что времени нет. Девочка отплыла уже на 40 метров от берега, на большую глубину, а вода очень холодная. Сотрудник МЧС Николай Шаров снял одежду и, опоясавшись спасательной верёвкой, бросился в воду. Он доплыл до льдины и отбуксировал её к пирсу вместе с «пассажиркой».

