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    Минздрав: Очаги сибирской язвы в России локализованы

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    Специалистам удалось локализовать очаги сибирской язвы в России, заявил 23 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

    Напомним, ранее стало известно о случаях сибирской язвы в Чувашии и в Подмосковье. В Чувашии заболели несколько человек, в регионе возбудили уголовное дело о нарушении ветеринарных правил. Следствие полагает, что житель одной из деревень забил на мясо бычка, который был носителем сибирской язвы. Одного человека, приехавшего из Чувашии в Подмосковье, госпитализировали с подозрением на эту болезнь.

    Сегодня сообщалось о втором случае подозрения на сибирскую язву в Московской области.

    Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Заболевание не передается от человека к человеку.

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