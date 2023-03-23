Минздрав: Очаги сибирской язвы в России локализованы

Специалистам удалось локализовать очаги сибирской язвы в России, заявил 23 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.



Напомним, ранее стало известно о случаях сибирской язвы в Чувашии и в Подмосковье. В Чувашии заболели несколько человек, в регионе возбудили уголовное дело о нарушении ветеринарных правил. Следствие полагает, что житель одной из деревень забил на мясо бычка, который был носителем сибирской язвы. Одного человека, приехавшего из Чувашии в Подмосковье, госпитализировали с подозрением на эту болезнь.



Сегодня сообщалось о втором случае подозрения на сибирскую язву в Московской области.

