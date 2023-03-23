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    В Минздраве рассказали о новом случае подозрения на сибирскую язву и анализах

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    Второй случай подозрения на сибирскую язву выявлен в Подмосковье, пишет 23 марта ТАСС со ссылкой на Минздрав.

    Сейчас на лечении в регионе находятся два контактных пациента с подозрением на данную инфекцию, их на скорой помощи доставили в медучреждение и поместили в изолированный бокс.

    «Проведен полный комплекс медицинских исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию для установки диагноза. Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы», — заявили в ведомстве.

    Ранее стало известно, что в Чувашии, где были выявлены случаи сибирской язвы, возбудили уголовное дело о нарушении ветеринарных правил. Известно, что по крайней мере один из пациентов в Подмосковье приехал как раз из этого региона.

    Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Заболевание не передается от человека к человеку.

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