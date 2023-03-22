Забил непривитого бычка. В Чувашии возбудили дело после заражения местных жителей сибирской язвой

Заражение трех жителей Чувашии сибирской язвой стало уголовным делом о нарушении ветеринарных правил. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Следствие полагает, что житель деревни Старое Акташево забил на мясо бычка, зараженного сибирской язвой. По предварительным данным, в своем хозяйстве мужчина не проводил ветеринарные мероприятия: не показывал животных ветеринару и не прививал. В прошлом году они не были вакцинированы и от сибирской язвы. В результате, считает ведомство, заразились сосед подозреваемого, который участвовал в забое бычка, его супруга и еще один местный житель.
Дело будет расследоваться как особо важное. Назначены судебные экспертизы.
Как писала «Фонтанка», в Подмосковье с подозрением на сибирскую язву госпитализировали приехавшего из Чувашии мужчину. Сообщалось, что в Чувашии два человека попали в больницу с подтвержденным заболеванием в состоянии средней тяжести.