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    Забил непривитого бычка. В Чувашии возбудили дело после заражения местных жителей сибирской язвой

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    Заражение трех жителей Чувашии сибирской язвой стало уголовным делом о нарушении ветеринарных правил. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

    Следствие полагает, что житель деревни Старое Акташево забил на мясо бычка, зараженного сибирской язвой. По предварительным данным, в своем хозяйстве мужчина не проводил ветеринарные мероприятия: не показывал животных ветеринару и не прививал. В прошлом году они не были вакцинированы и от сибирской язвы. В результате, считает ведомство, заразились сосед подозреваемого, который участвовал в забое бычка, его супруга и еще один местный житель.

    Дело будет расследоваться как особо важное. Назначены судебные экспертизы.

    Как писала «Фонтанка», в Подмосковье с подозрением на сибирскую язву госпитализировали приехавшего из Чувашии мужчину. Сообщалось, что в Чувашии два человека попали в больницу с подтвержденным заболеванием в состоянии средней тяжести.

    Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Заболевание не передается от человека к человеку.

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