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    Два человека заразились сибирской язвой в Чувашии

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    В Чувашии два человека госпитализированы с сибирской язвой. Диагноз подтвержден лабораторно. Об этом 15 марта сообщил в своем телеграм-канале глава региона Олег Николаев.

    По его словам, заразившиеся находятся в состоянии средней степени тяжести и получают необходимое специфическое лечение. Их жизням ничего не угрожает. Все контактировавшие с ними люди здоровы и находятся под медицинским наблюдением.

    Последний случай заражения сибирской язвой в России был зарегистрирован в июне 2022 года в Ставропольском крае.

    Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких, миндалин.

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