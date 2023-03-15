Два человека заразились сибирской язвой в Чувашии

В Чувашии два человека госпитализированы с сибирской язвой. Диагноз подтвержден лабораторно. Об этом 15 марта сообщил в своем телеграм-канале глава региона Олег Николаев.



По его словам, заразившиеся находятся в состоянии средней степени тяжести и получают необходимое специфическое лечение. Их жизням ничего не угрожает. Все контактировавшие с ними люди здоровы и находятся под медицинским наблюдением.



Последний случай заражения сибирской язвой в России был зарегистрирован в июне 2022 года в Ставропольском крае.