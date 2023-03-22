В Подмосковье приезжего из Чувашии госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

Мужчина, приехавший в Подмосковье из Чувашии, госпитализирован с подозрением на сибирскую язву. Ранее в республике были зарегистрированы два случая этого заболевания.



Как 22 марта сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Московской области, специалисты начали эпидрасследование и провели дезинфекцию в доме, где останавливался приезжий.



Ранее в Чувашии два человека были госпитализированы с сибирской язвой. Диагноз подтвержден лабораторно. Заразившиеся находятся в состоянии средней степени тяжести и получают необходимое специфическое лечение.

