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    В Подмосковье приезжего из Чувашии госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

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    Мужчина, приехавший в Подмосковье из Чувашии, госпитализирован с подозрением на сибирскую язву. Ранее в республике были зарегистрированы два случая этого заболевания.

    Как 22 марта сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Московской области, специалисты начали эпидрасследование и провели дезинфекцию в доме, где останавливался приезжий.

    Ранее в Чувашии два человека были госпитализированы с сибирской язвой. Диагноз подтвержден лабораторно. Заразившиеся находятся в состоянии средней степени тяжести и получают необходимое специфическое лечение.

    Ранее случай заражения сибирской язвой в России был зарегистрирован в июне 2022 года в Ставропольском крае.

    Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Заболевание не передается от человека к человеку.

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