Подозреваемый в поджоге военкомата в Сосновом Бору мог пойти на это из-за рассказов отца. Тот вернулся с СВО

Молодой человек, задержанный по подозрению в поджоге военкомата в Сосновом Бору, мог решиться на поступок из-за фронтовых рассказов отца. Об этом и других подробностях из жизни 20-летнего жителя деревни Коваши Владислава 23 марта сообщает 47news.

Весной прошлого года его папа отправился добровольцем на СВО. Пока он там находился, кратко описывал сыну происходящее на Украине по телефону. В ноябре мужчина вернулся домой и добавил красок, например, поделился историей о боевом товарище, которому оторвало ногу.



Парень начал интересоваться новостями о спецоперации и роликами на YouTube о ситуации на фронте. В какой-то момент у него созрела мысль о том, чтобы сжечь личное дело. Момент её реализации приблизили февральские слухи о якобы грядущем наборе в вооруженные силы.



У Влада были четыре бутылки с керосином от товарища — они собирались протирать движок его подержанной машины. В сарае нашлась и канистра с бензином. Молодой человек наполнил бутылки горючим и в сумерках двинулся к военкомату. Из Ковашей он поехал на попутке, а приметную куртку повесил на перила моста. На голову надел балаклаву, а на руки — перчатки. Во-первых, чтобы не оставить отпечатков, во-вторых, керосин сильно пахнет.



Четыре бутылки прилетели в окна на первом этаже здания, а военкомат находится на втором. У парня была своя логика: чем больше площадь пожара, тем быстрее огонь доберётся до полок с личными делами.

После этого Влад отправился дворами через мост к теплотрассе, по дороге сбрасывая балаклаву и рюкзак с перчатками.

По данным издания, молодой человек признаёт вину и обещает возместить ущерб.

«Фонтанка» сообщала, что подозреваемого в поджоге военкомата в Сосновом Бору накануне задержали сотрудники угрозыска. Им оказался 20-летний молодой человек.

