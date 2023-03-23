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    Подозреваемый в поджоге военкомата в Сосновом Бору мог пойти на это из-за рассказов отца. Тот вернулся с СВО

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    Молодой человек, задержанный по подозрению в поджоге военкомата в Сосновом Бору, мог решиться на поступок из-за фронтовых рассказов отца. Об этом и других подробностях из жизни 20-летнего жителя деревни Коваши Владислава 23 марта сообщает 47news.

    Весной прошлого года его папа отправился добровольцем на СВО. Пока он там находился, кратко описывал сыну происходящее на Украине по телефону. В ноябре мужчина вернулся домой и добавил красок, например, поделился историей о боевом товарище, которому оторвало ногу.

    Парень начал интересоваться новостями о спецоперации и роликами на YouTube о ситуации на фронте. В какой-то момент у него созрела мысль о том, чтобы сжечь личное дело. Момент её реализации приблизили февральские слухи о якобы грядущем наборе в вооруженные силы.

    У Влада были четыре бутылки с керосином от товарища — они собирались протирать движок его подержанной машины. В сарае нашлась и канистра с бензином. Молодой человек наполнил бутылки горючим и в сумерках двинулся к военкомату. Из Ковашей он поехал на попутке, а приметную куртку повесил на перила моста. На голову надел балаклаву, а на руки — перчатки. Во-первых, чтобы не оставить отпечатков, во-вторых, керосин сильно пахнет.

    Четыре бутылки прилетели в окна на первом этаже здания, а военкомат находится на втором. У парня была своя логика: чем больше площадь пожара, тем быстрее огонь доберётся до полок с личными делами.

    После этого Влад отправился дворами через мост к теплотрассе, по дороге сбрасывая балаклаву и рюкзак с перчатками.

    По данным издания, молодой человек признаёт вину и обещает возместить ущерб.

    «Фонтанка» сообщала, что подозреваемого в поджоге военкомата в Сосновом Бору накануне задержали сотрудники угрозыска. Им оказался 20-летний молодой человек.

    В конце февраля на улице Комсомольской в Сосновом Бору загорелось здание военкомата, там же расположено и отделение Социального фонда. В одно из окон, как сообщалось, прилетел «коктейль Молотова». С огнём справились пожарные.

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