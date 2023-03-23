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    Петербург снова абсолютный лидер по смертям от коронавируса в России

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    3 комментария

    Петербург продолжает возглавлять федеральный отчет по летальным случаям от коронавируса и существенно оторвался от Москвы, следует из отчета федерального оперштаба.

    По состоянию на 23 марта в России за сутки госпитализировано 1 475 человек, выявлено 12 512 новых случаев COVID-19, подтверждено 36 летальных исходов. Из них в Петербурге — 139 госпитализаций, 1 336 новых случаев и 10 смертей. В Москве — 154 госпитализации, 2 013 новых случаев и 6 смертей.

    В эпидемиологической справке Смольного отмечается, что в Петербург из 1 907 коронавирусных коек заняты 1 544.

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    КоронавирусСмертность от коронавирусаПетербург
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    Комментарии 3

    Гость23 Мар 2023 в 16:37
    Могу вылечить коронавирус за 1 день и передать эту способность людям. Вылечить за один день аналогом моего лекарства вылечили бывшего президента США за 3 дня только его лекарство было очень слабым. А передать эту способность людям через моноклональные антитела. Они самое сильнейшее оружие против коронавируса. Оно производится из иммунных клеток а у меня сильнейший т-клеточный иммунитет. Переболел Коронавирусом как минимум 2 раза. Первый раз в августе за 2 дня симптомы кашель, чихание, насморк и температура. То что я заболел 1 августа может доказать зам главврача 33 поликлиники г. Альметьевск то что я выздоровел 3 августа может доказать мед сестра всё той же поликлиники. Второй раз переболел кое как узнал антитела поднялись с 201 до 316. Доказано что у меня т-клеточный иммунитет сделал 4 иммунограммами, там т-клетки превышены. И оно искусственно клонируется.Ещё сделал анализ на аутоиммунные заболевания. Заболевания отсутствуют. Свою статью, статью о том что я не псих и 4 PDF файла д
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