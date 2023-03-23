Петербург снова абсолютный лидер по смертям от коронавируса в России

Петербург продолжает возглавлять федеральный отчет по летальным случаям от коронавируса и существенно оторвался от Москвы, следует из отчета федерального оперштаба.



По состоянию на 23 марта в России за сутки госпитализировано 1 475 человек, выявлено 12 512 новых случаев COVID-19, подтверждено 36 летальных исходов. Из них в Петербурге — 139 госпитализаций, 1 336 новых случаев и 10 смертей. В Москве — 154 госпитализации, 2 013 новых случаев и 6 смертей.

В эпидемиологической справке Смольного отмечается, что в Петербург из 1 907 коронавирусных коек заняты 1 544.