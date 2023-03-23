В НАТО призвали готовиться к затяжному конфликту на Украине: новости СВО за 23 марта

Боевые действия на Украине генсек НАТО назвал «войной на истощение» Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 марта.



В медицинских вузах станет в четыре раза больше военных кафедр Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова поинтересовалась у министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, планируют ли в России увеличить количество военных кафедр в медицинских вузах России. Свой вопрос она пояснила «актуальностью и социальной значимостью в условиях складывающейся военно-политической обстановки» и данными опроса, проведенного платформой системы поддержки принятия врачебных решений «Справочник врача».

— Около 40% врачей полагают, что медики способны оказать помощь в боевых условиях только при прохождении курсов специализированной подготовки, и только 7% респондентов твердо уверены, что полученное медицинское образование позволяет оказывать помощь в любых условиях, — написала Яна Лантратова в своем обращении к главе Минздрава.

Яна Лантратова. Добро / T.me Поделиться Поделиться





Не дожидаясь ответа Михаила Мурашко, «Коммерсант» попросил Минздрав прокомментировать обращение Лантратовой. В ведомстве изданию сообщили, что сейчас военные учебные центры работают в четырех подведомственных министерству вузах — Сеченовском университете, МГМСУ имени Евдокимова, Ростовском государственном медуниверситете и Тихоокеанском государственном медуниверситете. Там студентов готовят по программам военной подготовки кадровых офицеров и подготовки офицеров запаса.

При этом в Минздраве отметили, что со следующего года намерены увеличить число военных учебных центров и открыть их еще в 13 вузах страны. Там планируют обучать офицеров запаса по военно-учетным медицинским специальностям. Вопрос прорабатывается совместно с Минобороны РФ.

Новые иноагенты Минюст России в очередной раз обновил реестр иноагентов. На этой неделе в него попали блогер Илья Варламов и юрист Павел Чиков.

— Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников, — говорится в пояснении Минюста по Варламову.

Также в списке оказались Светлана Лада-Русь (Пеунова), казанский политолог Руслан Айсин, экс-журналист «Дождя» Богдан Бакалейко и объединение «Парни Плюс/Парни+», которое осуществляло деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений.

В Швеции сообщили, что ЕС не обсуждает новый пакет антироссийских санкций ЕС в настоящее время не обсуждает введение новых санкций против России. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон по прибытии на саммит ЕС.

— Никаких новых санкционных пакетов в настоящее время не обсуждается. Сейчас речь идет о систематическом выполнении уже существующих санкций, — сказал премьер-министр.

После начала российской специальной военной операции на Украине страны ЕС значительно расширили санкции против РФ. Приняты уже 10 санкционных пакетов.



МАГАТЭ не будут создавать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС Идея создать вокруг Запорожской атомной станции демилитаризованную зону не рассматривается. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Теперь, по его словам, речь идет о прекращении боевых действий рядом с АЭС.

— Через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы не рассматриваем это, — сказал Гросси, уточнив, что сейчас главная цель — не допустить атаку на АЭС. Рафаэль Гросси добавил, что переговоры о создании демилитаризованной зоны шли восемь месяцев. Ранее в МАГАТЭ сообщили о выявленных повреждениях на Запорожской АЭС — на станции произошла нерадиоактивная утечка из-за повреждения резервуаров с конденсатом. Четыре инспектора агентства осмотрели станцию после обстрелов 19 и 20 ноября. Рафаэль Гросси тогда отмечал, что ключевое оборудование осталось неповрежденным, непосредственной опасности радиоактивной утечки нет. После этого он сообщил, что провел переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Путин одобрил запуск движения небольших и порожних грузовиков по Крымскому мосту Президент РФ Владимир Путин одобрил запуск движения небольших грузовых машин и порожних грузовиков по автомобильной части Крымского моста. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, решение о запуске движения небольших и пустых грузовых машин по Крымскому мосту примут в ближайшее время, сейчас обсуждаются необходимые меры для ускорения досмотровых процедур при въезде на мост. — Мы для увеличения пропускной способности рассматриваем возможность пропуска небольших машин с досмотром, это «Газели», легкие грузовики, и возврат порожних машин, — рассказал Хуснуллин журналистам. — Вот это решение мы рассмотрим на ближайшей комиссии. Также Хуснуллин отметил, что железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить уже к началу лета.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. В результате два пролета автомобильного моста обрушились. Позднее суд в Москве арестовал троих подозреваемых во взрыве. ЦБ РФ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 апреля 2023 года еще на шесть месяцев.

— Решение принято для поддержания финансовой стабильности, — сообщается на сайте регулятора. Ограничение касается переводов с открытых у российских брокеров и доверительных управляющих счетов физических и юридических лиц. Оно было введено с 1 апреля 2022 года. Путин учредил медаль «За храбрость» Президент РФ Владимир Путин учредил новую государственную награду — медаль «За храбрость» двух степеней.



Медаль вышла двух степеней Иллюстрация: pravo.gov.ru Поделиться Поделиться





— Медалью «За храбрость» награждаются граждане Российской Федерации за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Медалью «За храбрость» могут быть награждены иностранные граждане и лица без гражданства, — говорится в указе президента России.

В перечне российских медалей новая награда будет третьей — после медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу».

Блогера Максима Каца* заочно арестовали по делу о дискредитации ВС РФ Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте блогера Максима Каца*. Соответствующее решение размещено в базе московских судов. В карточке дела указано, что он обвиняется в публичном размещении заведомо ложной информации о ВС РФ. Ему грозит до 5 лет колонии. Уголовное дело на блогера возбудили 7 апреля 2022 года. В настоящее время срок расследования продлен до 7 апреля. 9 марта следствие объявило блогера в международный розыск. * Признан в РФ физлицом — иностранным агентом в 2022 году. В НАТО призвали готовиться к затяжному конфликту на Украине Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит перспектив по урегулированию украинского конфликта, назвал боевые действия «войной на истощение» и призвал западные страны готовиться к затяжному противостоянию.



В интервью изданию The Guardian Столтенберг также призвал наращивать производственные мощности для поставки боеприпасов и вооружений Украине.

— Текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость производства, — заявил генсек НАТО.

Столтенберг также отметил, что военная помощь, которую страны НАТО сейчас направляют Украине, направлена на проведение контрнаступления.

