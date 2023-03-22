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    «Положил на сиденье ноги в грязной обуви». В автобусе на проспекте Науки сцепились пассажиры

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    В автобусе, проезжавшем по проспекту Науки, разгорелась потасовка. По предварительным данным, виновником был молодой человек, положивший на сиденье ноги в грязной обуви.

    Видеозапись конфликта 22 марта публикует «Мегаполис». Очевидец заявил, что события разворачивались у дома 73. Якобы пассажир был неадекватен, не реагировал на замечания и хамил. Ехавший в автобусе пенсионер стал спорить с молодым человеком, и произошла драка, добавил свидетель.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» подтвердили, что по этому адресу в автобусе №153 прошлым вечером действительно подрались три пассажира. Усмирять их приезжала полиция.

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