«Положил на сиденье ноги в грязной обуви». В автобусе на проспекте Науки сцепились пассажиры

В автобусе, проезжавшем по проспекту Науки, разгорелась потасовка. По предварительным данным, виновником был молодой человек, положивший на сиденье ноги в грязной обуви.

Видеозапись конфликта 22 марта публикует «Мегаполис». Очевидец заявил, что события разворачивались у дома 73. Якобы пассажир был неадекватен, не реагировал на замечания и хамил. Ехавший в автобусе пенсионер стал спорить с молодым человеком, и произошла драка, добавил свидетель.