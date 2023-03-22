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    Петербуржцам обещают «сногсшибательную» погоду в четверг

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    В четверг в Петербурге местами ожидается сильный ветер, порывы будут достигать 17 метров в секунду. Об этом 22 марта предупредили в региональном управлении МЧС. Напомним, что завтра в городе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.

    Температура воздуха завтра будет вполне весенней — по прогнозу Северо-Западного УГМС, днем градусник покажет +11 градусов. В первой половине дня возможен дождь.

    В пятницу и субботу будет не так тепло — днем около 6 градусов выше нуля, в ночные часы — в районе плюс трех.

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