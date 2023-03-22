Парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО

Шведский парламент — Риксдаг — проголосовал за присоединение королевства к НАТО. Об этом 22 марта сообщает SVT.



За вступление страны в Североатлантический альянс проголосовали 269 депутатов, 37 парламентариев проголосовали против, 43 человека на заседание не пришли.



Теперь Швеции необходимо дождаться, когда все страны, входящие в НАТО, ратифицируют её заявку на членство в организации. Напомним, что вопросы к Стокгольму есть у Турции. На прошлой неделе Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры со Швецией по вопросу одобрения её заявки продолжатся с учётом позиции Анкары по теме борьбы с терроризмом. Президент Турции подчеркнул, что если Швеция не выдаст террористов, список которых ей передала турецкая сторона, её заявка на членство в НАТО поддержана не будет. Эрдоган отметил, что Финляндия выполнила аналогичные требования Турции, поэтому Турция начинает процесс ратификации её заявки.

