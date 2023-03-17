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    СМИ: Турция начинает процесс ратификации членства Финляндии в НАТО

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    Турция начинает процесс ратификации членства Финляндии в НАТО, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё. Об этом 17 марта сообщает агентство Anadolu.

    Эрдоган подчеркнул, что Финляндия предприняла конкретные шаги, чтобы устранить обеспокоенность Анкары в сфере безопасности. Он также отметил, что Анкара считает значимой позицию Хельсинки по вопросу поддержки кандидатуры Турции на полноправное членство в Европейском Союзе.

    Напомним, что в прошлом году Эрдоган предупредил, что парламент Турции не станет рассматривать предложение о ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО, если те не будут выполнять обязательства, которые на себя взяли. В частности, речь шла об экстрадиции в Турцию граждан, подозреваемых Анкарой в терроризме. Кроме того, Хельсинки и Стокгольм обязались отказаться от эмбарго в отношении турецкого оборонно-промышленного комплекса.

    17 марта Эрдоган заявил, что переговоры со Стокгольмом по вопросу одобрения заявки на членство в Альянсе продолжатся с учётом позиции Анкары по теме борьбы с терроризмом. Турция передала Швеции список из 120 террористов, если они не будут выданы, заявка поддержана не будет, подчеркнул турецкий лидер.

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    НАТОФинляндияШвецияТурция
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