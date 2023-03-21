На актера Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации вооруженных сил

На актера Дмитрия Назарова составили административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщается на сайте Тверского суда столицы 21 марта. В пресс-службе суда РБК подтвердили, что речь идет именно о народном артисте. Зрителям он известен по роли в телесериале «Кухня».

Нарушение по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП наказывается штрафом в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для физлиц.

Дмитрий Назаров работал в Московском художественном театре имени Чехова с 2003 года. 14 января он и его супруга, актриса Ольга Васильева, были уволены. Сообщение об увольнении агентству РИА Новости подтвердил заместитель директора МХТ по связям с общественностью Вадим Верник. По его словам, решению предшествовал разговор с художественным руководителем театра Константином Хабенским.