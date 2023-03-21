    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, ю-з

    756мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd77.24eur82.37

    Нефтеперекачивающую станцию под Брянском атаковали с помощью беспилотника

    4073
    18 комментариев

    Территорию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» (принадлежит АО «Транснефть») нефтепровода «Дружба» атаковали со стороны Украины с помощью беспилотника. Об этом сообщил 21 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

    По его словам, на месте работают оперативные службы. При атаке никто не пострадал. На время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в нефтепроводах «Мамай», «Тростань», «Дружба», «Новское», «Дубровка».

    15 марта «Транснефть» обнаружила взрывные устройства на нефтеперекачивающей станции «Новозыбков». По словам главы компании «Транснефть» Игоря Дёмина, взрывчатка была в пластиковых корпусах со стальными шариками. Корпуса разрушились при падении устройств с беспилотников.

    Станция «Новозыбков» перестала прокачивать нефть ещё в прошлом году, сейчас её резервуары пусты.

    Напомним, что 2 марта в Брянскую область проникли диверсанты. В результате их действий один человек погиб, был ранен ребёнок. Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака беспилотниковНефтепереработкаБрянская область
    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close