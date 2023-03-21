Нефтеперекачивающую станцию под Брянском атаковали с помощью беспилотника

Территорию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» (принадлежит АО «Транснефть») нефтепровода «Дружба» атаковали со стороны Украины с помощью беспилотника. Об этом сообщил 21 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте работают оперативные службы. При атаке никто не пострадал. На время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в нефтепроводах «Мамай», «Тростань», «Дружба», «Новское», «Дубровка».

15 марта «Транснефть» обнаружила взрывные устройства на нефтеперекачивающей станции «Новозыбков». По словам главы компании «Транснефть» Игоря Дёмина, взрывчатка была в пластиковых корпусах со стальными шариками. Корпуса разрушились при падении устройств с беспилотников.