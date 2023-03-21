Нефтеперекачивающую станцию под Брянском атаковали с помощью беспилотника

Территорию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» (принадлежит АО «Транснефть») нефтепровода «Дружба» атаковали со стороны Украины с помощью беспилотника. Об этом сообщил 21 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, на месте работают оперативные службы. При атаке никто не пострадал. На время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в нефтепроводах «Мамай», «Тростань», «Дружба», «Новское», «Дубровка».
15 марта «Транснефть» обнаружила взрывные устройства на нефтеперекачивающей станции «Новозыбков». По словам главы компании «Транснефть» Игоря Дёмина, взрывчатка была в пластиковых корпусах со стальными шариками. Корпуса разрушились при падении устройств с беспилотников.
Станция «Новозыбков» перестала прокачивать нефть ещё в прошлом году, сейчас её резервуары пусты.
Напомним, что 2 марта в Брянскую область проникли диверсанты. В результате их действий один человек погиб, был ранен ребёнок. Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом.