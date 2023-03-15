На нефтеперекачивающей станции под Брянском нашли взрывные устройства

«Транснефть» обнаружила взрывные устройства на нефтеперкачивающей станции «Новозыбков» в Брянской области. Предположительно, взрывчатка была сброшена с дронов. Об этом 15 марта сообщает РИА Новости.



По словам главы компании «Транснефть» Игоря Дёмина, взрывчатка была в пластиковых корпусах со стальными шариками. Корпуса разрушились при падении устройств с беспилотников. Повреждённые устройства были найдены вчера вечером и сегодня утром. Ещё одно устройство было сброшено сегодня около полудня.

Игорь Дёмин отметил, что станция «Новозыбков» перестала прокачивать нефть ещё в прошлом году, сейчас её резервуары пусты. Он также обратил внимание на то, что взрывные устройства были начинены поражающими элементами - это может говорить о том, что организаторы диверсии планировали не разрушение станции, а убийство обслуживающего персонала.