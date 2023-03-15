    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, зап

    750мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.19eur80.52

    На нефтеперекачивающей станции под Брянском нашли взрывные устройства

    659
    обсудить

    «Транснефть» обнаружила взрывные устройства на нефтеперкачивающей станции «Новозыбков» в Брянской области. Предположительно, взрывчатка была сброшена с дронов. Об этом 15 марта сообщает РИА Новости.

    По словам главы компании «Транснефть» Игоря Дёмина, взрывчатка была в пластиковых корпусах со стальными шариками. Корпуса разрушились при падении устройств с беспилотников. Повреждённые устройства были найдены вчера вечером и сегодня утром. Ещё одно устройство было сброшено сегодня около полудня.

    Игорь Дёмин отметил, что станция «Новозыбков» перестала прокачивать нефть ещё в прошлом году, сейчас её резервуары пусты. Он также обратил внимание на то, что взрывные устройства были начинены поражающими элементами - это может говорить о том, что организаторы диверсии планировали не разрушение станции, а убийство обслуживающего персонала.

    Напомним, что 2 марта в Брянскую область проникли диверсанты. В результате их действий один человек погиб, был ранен ребёнок. Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Брянская областьДиверсия
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close