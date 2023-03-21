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    Музеи

    Минкульт назвал нового директора Музея имени Пушкина, которая займет место Марины Лошак

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    Названо имя нового директора Музея имени Пушкина. Приказом главы Минкульта на пост руководителя назначена Елизавета Лихачева. Об этом сообщили в ведомстве 21 марта.

    До нового назначения Елизавета Лихачева возглавляла Музей архитектуры имени Щусева. Пост она занимала с 2017 года.

    Марина Лошак ушла с поста директора Музея имени Пушкина по собственному желанию. О заявлении об уходе стало известно накануне, 20 марта.

    Елизавета Лихачева руководила Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени А. В. Щусева с 2017 года, проработав в общей сложности там почти 17 лет и собрав свою команду профессионалов. Перед уходом директор выразила надежду, что та будет сохранена.

    В Минкульте отмечают, что за годы директорства Лихачевой посещаемость музея выросла в четыре раза — музей стал одним из самых популярных в Москве. Там было организовано более 80 выставок, среди которых «Архитектура стадионов», «Матвей Казаков и допожарная Москва», «Эпоха Модерна», «Шухов. Формула архитектуры», «Профессия — реставратор», а также временная экспозиция «МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF». А к постоянной экспозиции добавились фрески затопленного Троице-Макарьева монастыря в Калязине.

    Также в заслугу Лихачевой ставят подготовку к реставрации Дома Мельникова, за время которой было описано более 28 тысяч предметов мемориальной обстановки и творческого архива, заключение договоров с региональными музеями, развитие инклюзивных программ и проектов.

    Марина Лошак руководила Музеем имени Пушкина с 2013 года. В Минкульте оценили, что за годы работы она организовала выше 60 ярких выставочных российских и международных проектов, спецпроекты для младшего возраста, а также проект «Пушкинский. Ю», который объединяет все молодежные программы музея. А программа «Друзья Пушкинского» помогла создать сообщество постоянных посетителей музея.

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