Минкульт назвал нового директора Музея имени Пушкина, которая займет место Марины Лошак

Названо имя нового директора Музея имени Пушкина. Приказом главы Минкульта на пост руководителя назначена Елизавета Лихачева. Об этом сообщили в ведомстве 21 марта.

До нового назначения Елизавета Лихачева возглавляла Музей архитектуры имени Щусева. Пост она занимала с 2017 года. Марина Лошак ушла с поста директора Музея имени Пушкина по собственному желанию. О заявлении об уходе стало известно накануне, 20 марта. Елизавета Лихачева руководила Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени А. В. Щусева с 2017 года, проработав в общей сложности там почти 17 лет и собрав свою команду профессионалов. Перед уходом директор выразила надежду, что та будет сохранена.



В Минкульте отмечают, что за годы директорства Лихачевой посещаемость музея выросла в четыре раза — музей стал одним из самых популярных в Москве. Там было организовано более 80 выставок, среди которых «Архитектура стадионов», «Матвей Казаков и допожарная Москва», «Эпоха Модерна», «Шухов. Формула архитектуры», «Профессия — реставратор», а также временная экспозиция «МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF». А к постоянной экспозиции добавились фрески затопленного Троице-Макарьева монастыря в Калязине.



Также в заслугу Лихачевой ставят подготовку к реставрации Дома Мельникова, за время которой было описано более 28 тысяч предметов мемориальной обстановки и творческого архива, заключение договоров с региональными музеями, развитие инклюзивных программ и проектов.

