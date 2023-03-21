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    Жительница Петербурга не дала покинуть Россию бывшему любовнику, обвинив его в домогательствах по отношению к 10-летней дочери

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    Жительница Калининского района написала заявление на бывшего гражданского мужа-иностранца, обвинив его в педофилии.

    42-летняя женщина уверяла, что с августа 2022 года по вчерашний день 36-летний гражданин Таджикистана, с которым она жила, приставал к её 10-летней дочери, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 марта. Подозреваемого сотрудники полиции задержали через час после заявления — 20 марта около 22:30 в аэропорту Пулково.

    Мужчину доставили в отдел.

    Проверку проводит следственный отдел СК по Калининскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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