Жительница Петербурга не дала покинуть Россию бывшему любовнику, обвинив его в домогательствах по отношению к 10-летней дочери

Жительница Калининского района написала заявление на бывшего гражданского мужа-иностранца, обвинив его в педофилии.
42-летняя женщина уверяла, что с августа 2022 года по вчерашний день 36-летний гражданин Таджикистана, с которым она жила, приставал к её 10-летней дочери, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 марта. Подозреваемого сотрудники полиции задержали через час после заявления — 20 марта около 22:30 в аэропорту Пулково.
Мужчину доставили в отдел.
Проверку проводит следственный отдел СК по Калининскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.