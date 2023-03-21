Байден велел разведке США рассекретить данные о происхождении коронавируса

Президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому американская разведка должна рассекретить данные о происхождении коронавируса. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент подписал «Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года», который требует от директора национальной разведки рассекретить некоторые данные о происхождении COVID-19», – говорится в публикации.

В августе 2021 года разведка США рассекретила отчёт об изучении природы коронавируса. В нем говорилось, что вирус не был разработан в качестве биологического оружия и, скорее всего, не был продуктом генной инженерии. Происхождение COVID-19 осталось загадкой: основными гипотезами были естественная передача от зараженного животного и лабораторный инцидент.