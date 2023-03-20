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    Полковник полиции покончил с собой на рабочем месте в здании иркутского главка

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    Полковник внутренней службы Герман Братчиков найден мертвым на рабочем месте в Иркутске. По предварительным данным, он покончил собой. Об этом 20 марта сообщает «ИрСити». В главке полиции уже подтвердили смерть коллеги.

    «Вчера в 14:35 найдено тело сотрудника в помещении Межмуниципального управления МВД «Иркутское». В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — доложили в пресс-службе регионального управления.

    По данным портала, Братчиков погиб в возрасте 50 лет, в органах внутренних дел он начал работать в 1996 году.

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