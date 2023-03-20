Полковник полиции покончил с собой на рабочем месте в здании иркутского главка

Полковник внутренней службы Герман Братчиков найден мертвым на рабочем месте в Иркутске. По предварительным данным, он покончил собой. Об этом 20 марта сообщает «ИрСити». В главке полиции уже подтвердили смерть коллеги.



«Вчера в 14:35 найдено тело сотрудника в помещении Межмуниципального управления МВД «Иркутское». В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — доложили в пресс-службе регионального управления.

По данным портала, Братчиков погиб в возрасте 50 лет, в органах внутренних дел он начал работать в 1996 году.