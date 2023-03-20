Жительницу Красноярска во время отпуска покусали комары. Она привезла домой редкую инфекцию

Медики выявили первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила в Красноярском крае.



Об этом сообщает NGS24.RU со ссылкой на телеграм-канал главного санитарного врача региона Дмитрия Горяева.

Её нашли у местной жительницы, которая вернулась с каникул в Таиланде.



Она обратилась за медпомощью после того, как у нее долго держалась температура 37,5, а потом начала болеть шея. Она рассказала, что во время отпуска её сильно покусали комары.



После проведенных исследований был поставлен диагноз — лихорадка Западного Нила. Она не передается от человека к человеку, её переносчиками являются комары.

