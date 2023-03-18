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    В Петербурге возбуждено уголовное дело после того, как директор залезла в телефон ученицы

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    Интимное видео в телефоне девочки-подростка, которое случайно увидела преподавательница, стало поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 марта.

    В одной из петербургских школ директор увидела в смартфоне 15-летней школьницы недетское видео. В главных ролях были сама ученица и взрослый мужчина. В итоге было возбуждено уголовное дело о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

    По данным «Фонтанки», по подозрению в совершении преступления задержан молодой человек 25 лет из Никольского. Крутить роман со школьницей он начал прошлым летом, встречались любовники в Тосно, там же происходило задержание.

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