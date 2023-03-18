В работе «ВКонтакте» наблюдаются сбои

Пользователи соцсети «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе. Это следует из данных, появившихся 18 марта на странице детектора сбоев Brand Analytics.

О проблемах рассказали более 100 пользователей. Пик сообщений пришелся на 9:45 мск. Больше всего сообщений пришло из центральной части России — Москвы и Петербурга, а также из Самары и Ростова-на-Дону.



Корреспондент «Фонтанки» убедился, что в работе соцсети наблюдаются сбои, в том числе не получается отправить сообщения другим пользователям.

«Некоторые пользователи в отдельных регионах могли испытывать кратковременные сложности с загрузкой сообщений. Работа сообщений стабилизируется, в ближайшее время они будут работать штатно. Все остальные сервисы соцсети работают штатно», — рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

