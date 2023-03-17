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    Самосвал разворотил встречную легковую под Сосновым Бором. Водитель не выжил

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    Видео: «Мой Сосновый Бор»

    Жуткая авария произошла днем 16 марта в Сосновоборском городском округе Ленинградской области. Выехавший со встречки самосвал превратил легковой автомобиль в груду металла, не оставив шансов водителю.

    ДТП случилось в 15:10 на 95-м километре автодороги «Петербург — Ручьи». Как стало известно «Фонтанке» 17 марта, 37-летний петербуржец, двигаясь на принадлежащем фирме-перевозчику самосвале Sitrak С7H с полуприцепом со стороны деревни Керново, выехал на встречную полосу в месте, где обгон запрещен, и столкнулся с ехавшим там Ford Focus под управлением 31-летнего жителя Соснового Бора.

    В результате аварии водитель «Форда» погиб на месте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителя самосвала задержали. За 2022–2023 годы мужчина привлекался за нарушения ПДД дважды: за встречку и нарушение правил установки номеров на авто.

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