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    Шойгу представил к наградам лётчиков Су-27, перехвативших американский беспилотник

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    Министр обороны Сергей Шойгу представил к наградам лётчиков Су-27, перехвативших американский беспилотник MQ-9 Reaper над Чёрным морем. Своими действиями экипаж предотвратил нарушение границ района проведения специальной военной операции. Об этом 17 марта сообщает ТАСС.

    Беспилотник США упал в Чёрное море 14 марта. Американское командование заявило, что летательный аппарат разбился после столкновения с российским Су-27. В Минобороны России, комментируя инцидент, заявили, что дрон упал в результате резкого маневрирования, подчеркнув, что российские истребители не стреляли в беспилотник и никак с ним не контактировали. В ведомстве подчеркнули, что боевые самолёты были подняты в воздух после того, как был зафиксирован полёт БПЛА с отключёнными транспондерами и с нарушением воздушных границ, установленных в целях проведения СВО. Позже секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Россия попытается достать аппарат из моря, в то же время в Вашингтоне выразили уверенность в том, что найти БПЛ будет невозможно.

    16 марта Пентагон опубликовал предполагаемые кадры с беспилотником, рухнувшим в море. Было отмечено, что российский самолёт якобы коснулся летательного аппарата крылом, после чего силам США пришлось сбить беспилотник.

    Инцидент вызвал широкое обсуждение в мировых СМИ, читайте об этом здесь.

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