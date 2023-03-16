В Петербурге малышу удалили редкую опухоль весом в половину новорождённого

Опухоль редкого вида удалили в Петербурге новорождённому из Мурманской области. Об этом 16 марта рассказали в пресс-службе Педиатрического университета.
Крестцово-копчиковая тератома, так называется новообразование, встречается у одного ребёнка на 35–40 тысяч. Малыша оперировали на вторые сутки после появления на свет.
«Сложность операции заключалась в больших размерах образования, его обильном кровоснабжении и прилежании важных анатомических структур», — рассказал заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста Алексей Подкаменев.
Вес опухоли — 1 килограмм и 800 граммов, или почти половина веса новорождённого. Впереди у маленького пациента длительная реабилитация. Делать прогнозы пока преждевременно, но врачи прикладывают все усилия, чтобы малыш полностью восстановился и мог развиваться наравне со сверстниками.