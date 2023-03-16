В Петербурге суд постановил выплатить 350 тысяч рублей матери упавшей в детском саду девочки

Прокуратура Калининского района провела проверку по обращению петербурженки о защите прав ее пятилетней дочери. Подробности 16 марта сообщает пресс-служба горпрокуратуры.

Установлено, что 8 июля прошлого года ребенок во время прогулки во дворе детского сада № 25 упал на деревянную часть игрового снаряда, в результате чего получил закрытую тупую травму живота. Девочку госпитализировали: несколько дней она провела в реанимации, еще два месяца — в стационаре.

Прокурор попросил взыскать с бюджетного учреждения компенсацию морального вреда. Калининский суд присудил матери ребенка компенсацию в размере 350 тысяч рублей.