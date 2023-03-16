Впавший в кому школьник из Отрадного остается в тяжелом состоянии. Его планируют перевести в петербургскую больницу

Школьник из Отрадного, впавший в кому после жалоб на головную боль, остается в тяжелом состоянии. Пока он не транспортабелен, но в дальнейшем его планируют перевести в специализированный центр в Петербурге.
По предварительным данным, причиной госпитализации 12-летнего школьника стал лопнувший сосуд головного мозга, пишет 16 марта 47news. Первый заместитель главы администрации Отрадненского поселения Александр Морозов отметил, что ребенка переведут в другое медучреждение, когда позволит его состояние.
Как писала «Фонтанка», школьника увезли на скорой в больницу в Шлиссельбурге 13 марта. Он вернулся домой из школы и пожаловался матери на головную боль, но после таблетки ему стало хуже. Мальчика привезли в больницу уже без сознания и в состоянии комы.