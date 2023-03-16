Экс-глава дагестанского отдела полиции получил пожизненное по делу о московских терактах 2010 года

Бывшего начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева приговорили к пожизненному заключению. Его признали причастным к терактам, произошедшим в московском метро в 2010 году, сообщает 16 марта пресс-служба Следственного комитета РФ.
Суд установил, что Исаев был участником преступного сообщества, руководителям которого предоставлял информацию о деятельности отдела полиции и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований. Кроме того, он неоднократно перевозил участников группировки по Дагестану, а также лично привез одну из смертниц с закрепленным на ней взрывным устройством на автостанцию, чтобы она поехала в Москву и совершила теракт.
Исаева признали виновным в бандитизме, теракте и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения. Исаев вину не признал, передает ТАСС. Он заявил, что дело против него возбудили на основании показаний двух свидетелей, которые сами были признаны виновными в терроризме, причем были осуждены благодаря деятельности самого Исаева. Он отметил, что у этих людей были причины его оговорить.
В результате терактов на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 года погибли 39 человек, более 100 получили ранения.