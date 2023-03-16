    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, зап

    763мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd75.75eur80.88

    Экс-глава дагестанского отдела полиции получил пожизненное по делу о московских терактах 2010 года

    5233
    8 комментариев

    Бывшего начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева приговорили к пожизненному заключению. Его признали причастным к терактам, произошедшим в московском метро в 2010 году, сообщает 16 марта пресс-служба Следственного комитета РФ.

    Суд установил, что Исаев был участником преступного сообщества, руководителям которого предоставлял информацию о деятельности отдела полиции и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований. Кроме того, он неоднократно перевозил участников группировки по Дагестану, а также лично привез одну из смертниц с закрепленным на ней взрывным устройством на автостанцию, чтобы она поехала в Москву и совершила теракт.

    Исаева признали виновным в бандитизме, теракте и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения. Исаев вину не признал, передает ТАСС. Он заявил, что дело против него возбудили на основании показаний двух свидетелей, которые сами были признаны виновными в терроризме, причем были осуждены благодаря деятельности самого Исаева. Он отметил, что у этих людей были причины его оговорить.

    В результате терактов на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 года погибли 39 человек, более 100 получили ранения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Гази Исаев
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close