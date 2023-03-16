Экс-глава дагестанского отдела полиции получил пожизненное по делу о московских терактах 2010 года

Бывшего начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева приговорили к пожизненному заключению. Его признали причастным к терактам, произошедшим в московском метро в 2010 году, сообщает 16 марта пресс-служба Следственного комитета РФ.



Суд установил, что Исаев был участником преступного сообщества, руководителям которого предоставлял информацию о деятельности отдела полиции и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований. Кроме того, он неоднократно перевозил участников группировки по Дагестану, а также лично привез одну из смертниц с закрепленным на ней взрывным устройством на автостанцию, чтобы она поехала в Москву и совершила теракт.